News Corp : grandes manoeuvres ?

(Boursier.com) — Rupert Murdoch envisage de recombiner Fox Corp. et News Corp (NWSA), selon le Wall Street Journal, citant des sources. L'article indique que des comités spéciaux du conseil d'administration ont été créés chez News Corp et chez Fox pour étudier une éventuelle transaction et évaluer les conditions potentielles. Les délibérations en sont à un stade précoce, selon des sources.

Par ailleurs, un investisseur activiste demande à News Corp d'envisager de séparer son unité d'annonces immobilières en ligne, précise pour sa part le New York Times. Le NYT cite les commentaires d'Adam Katz, l'un des fondateurs d'Irenic Capital Management, qui a déclaré que l'investisseur, qui détient une participation de 150 millions de dollars dans News Corp, a demandé à rencontrer le comité évaluant une combinaison potentielle entre la société et Fox pour proposer un plan impliquant une séparation des actifs immobiliers numériques de l'entreprise de ses activités de médias. Katz a déclaré que les entreprises gagneraient à fonctionner indépendamment les unes des autres.