News Corp en légère croissance au premier trimestre

(Boursier.com) — News Corp, le groupe new-yorkais de médias, a publié hier soir pour son premier trimestre fiscal, clos en septembre, des revenus totalisant 2,5 milliards de dollars, en croissance de 0,9% en glissement annuel. Le bénéfice par action a représenté 16 cents, contre 12 cents un an avant et 11 cents de consensus. Les revenus sont quant à eux en ligne avec les attentes de marché. Les croissances de la maison-mère du Wall Street Journal, Dow Jones, et de l'éditeur de livres HarperCollins, ont compensé la faiblesse des activités immobilières et vidéo.