Newmont : une offre de 19,5 milliards de dollars pour Newcrest qui pourrait encore échouer

(Boursier.com) — Newmont n'est pas encore assuré de mener à bien son projet majeur d'acquisition. L'offre de 29,4 milliards de dollars australiens lancée par le colosse minier américain sur la société australienne Newcrest se heurte en effet à des obstacles, selon des analystes cités par Reuters, qui évoquent notamment l'obtention du feu vert des actionnaires et des autorités de régulation, ainsi que le soutien total du conseil d'administration de l'entreprise cible. Newmont, géant minier du Colorado, a rehaussé son offre sur l'Australien Newcrest Mining, avec une proposition finale de 29,4 milliards de dollars australiens, environ 19,5 milliards de dollars américains. Un tel deal renforcerait la position de Newmont en tant leader mondial de la production aurifère. Newmont tente ainsi de réaliser l'une des plus importantes prises de contrôle d'une société australienne et de créer un nouveau géant mondial.

Le groupe de Denver avait d'abord approché le mineur australien, qu'il avait fondé dans les années 1960 mais dont il s'était séparé il y a 30 ans, en janvier. Son offre en actions en février valorisait la société à près de 17 milliards de dollars, mais avait été rejetée par le conseil d'administration de Newcrest Mining. Selon les termes de la "proposition finale", les actionnaires de Newcrest détiendraient environ 31% de l'entité combinée.