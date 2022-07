Newmont rate le consensus

(Boursier.com) — Newmont Mining, le colosse minier du Colorado, corrige avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient de dévoiler des bénéfices inférieurs aux attentes de marché, victime d'une hausse des dépenses de plus de 30% et d'un repli des facturations. Le titre tombe au plus bas de deux ans sur la cote américaine, alors que le bénéfice net trimestriel s'est établi à 387 millions de dollars, 49 cents par titre, contre 650 millions de dollars et 81 cents par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 46 cents, contre un consensus de 66 cents mesuré par FactSet. Les revenus se sont tassés de 0,2% à 3,06 milliards de dollars.