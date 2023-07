Newmont : miné !

(Boursier.com) — Newmont perd 4% à Wall Street ce jour sur les 43$. Le géant minier du Colorado a raté le consensus de bénéfice du deuxième trimestre, avec la baisse de production et la hausse des coûts. Le producteur d'or a souffert, alors que depuis début juin, les opérations de sa mine de Penasquito au Mexique sont restées suspendues en réponse à un préavis de grève. Par ailleurs, des incendies de forêt au Québec ont pesé sur les opérations locales en juin. Le groupe de Denver a affiché une production d'or en retrait de 17% à 1,24 million d'onces, mais s'attend à ce que la production soit plus élevée au second semestre. Sur une base ajustée, Newmont a enregistré un bénéfice de 33 cents par action pour le trimestre clos fin juin, ce qui ressort inférieur aux attentes. Newmont, qui est en train d'acquérir l'Australien Newcrest Mining, se dit tout de même en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels. Newmont a annoncé plus tôt cette semaine l'autorisation du Bureau de la concurrence du Canada pour l'acquisition de Newcrest.