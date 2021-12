Newen Studios et Sigrid Dyekjaer lancent la société de production de documentaires internationaux Real Lava

(Boursier.com) — Newen Studios et la productrice danoise Sigrid Dyekjaer lancent la société de production de documentaires internationaux Real Lava. La nouvelle société sera détenue par le groupe de production européen Newen Studios et par Sigrid Dyekjaer, nominée aux Oscars, lauréate d'un Emmy et d'un Peabody. Basée au Danemark, Real Lava produira des séries et des films documentaires ambitieux, de qualité cinématographique et à haute valeur ajoutée artistique, destinés à un large public international.

Sigrid Dyekjaer est une professionnelle reconnue de la production audiovisuelle, avec plus de 30 longs métrages documentaires réalisés au cours des 23 dernières années. Parmi ses réalisations les plus récentes, on peut citer "The Cave" de Feras Fayyad. Ce film documentaire a été nommé aux Oscars et a remporté des Prix : Emmy, Peabody et Cinema Eye.

Basé en France, Newen Studios s'est développé à l'international ces dernières années, en investissant dans des sociétés de production au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada et au Danemark. Le groupe est fortement présent dans le domaine du documentaire. Avec l'arrivée de Real Lava, Newen Studios ajoute pour la première fois à son portefeuille déjà très diversifié, un groupe scandinave spécialisé dans la production de films et séries documentaires de haute qualité.