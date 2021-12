Newen Studios : du mouvement

(Boursier.com) — A compter du 31 janvier 2022, Romain BESSI est nommé Directeur Général de Newen Studios et succède à Bibiane GODFROID.

Depuis son acquisition par le groupe TF1, Newen Studios a plus que triplé de taille. A l'issue de ces années de développement, Bibiane GODFROID a souhaité, en accord avec Gilles PELISSON, disposer de plus de temps pour développer de nouveaux projets plus personnels.

Romain BESSI, qui a notamment piloté le développement international de Newen Studios, prendra la succession de Bibiane GODFROID à compter du 31 janvier prochain. Il aura pour principales missions de poursuivre l'essor de Newen, en France et à l'international, de continuer à attirer et fidéliser les meilleurs talents et de renforcer les synergies créatrices de valeur entre les différentes entités.

Romain BESSI a intégré le groupe Newen en 2018, en tant que Directeur Général Délégué, avant d'être également nommé à la tête de TF1 Studio en 2019, puis de superviser l'ensemble des activités de Newen Studios début 2021.

En 2015, le groupe TF1 décide d'investir dans la production en acquérant 70% de Newen ; date à laquelle Bibiane GODFROID rejoint Newen, avant d'en prendre la tête en 2018, lorsque le groupe TF1 reprend l'intégralité du capital de la société de production en 2018. Ce choix stratégique reflétait la volonté du groupe TF1 de participer activement au dynamisme et au financement de la création.

D'une société de production franco-française, Newen Studios est devenu l'un des leaders européens de la production et de la distribution, et un acteur international majeur de la création, présent dans 8 pays via ses principales filiales : Newen France (France), Newen Connect et TF1 Studio (France, Royaume-Uni), Reel One (Canada, Royaume-Uni, Etats-Unis), iZen Espagne, Royaume Uni), De Mensen (Belgique), Tuvalu (Pays-Bas), Blue Spirit (France et Canada), Ringside Studios (Royaume-Uni), Flare Film (Allemagne).