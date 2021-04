Newen prend une participation majoritaire dans le groupe iZen

(Boursier.com) — Poursuivant sa forte dynamique de croissance internationale, Newen prend une participation majoritaire dans le groupe iZen, un des acteurs indépendants phare de la fiction et du flux en Espagne. Créé en 2000 par Jose Velasco, Zebra Producciones a ensuite fusionné avec Veralia Contenidos (Grupo Vocento) en 2017, devenant ainsi iZen, un groupe incontournable qui travaille, avec succès, aussi bien avec les plateformes que les chaines nationales et régionales espagnoles qui représentent plus de 1.400 heures produites. Il comprend plusieurs sociétés de production, notamment Zebra Producciones, Europroducciones TV, Boca a Boca, Proima, Newco et Hill Valley. Jose Velasco et Sara Fernández-Velasco restent à la tête du Groupe en tant qu'associés et dirigeants.

En 2020, iZen a produit la fiction espagnole la plus ambitieuse à l'échelle internationale, El Cid, lancée avec succès sur Amazon Prime Video, dont une seconde saison sera disponible sur la plateforme dès 2021. iZen a également initié de nombreux développements, comme Memento Mori, adapté du best seller de César Pérez Gellida, qui sera distribué par Newen Connect. Dans le domaine des programmes de flux, le groupe a créé et adapté de multiples formats, dont Insiders la première émission de téléréalité créée en Espagne pour Netflix.

iZen s'est également développé au Royaume-Uni à travers des partenariats avec des sociétés de production indépendantes anglaises : Chalkboard, nominée cette année aux UK " Best Indie ", Clapperboard, spécialisée dans la fiction avec trois séries en production pour Channel 5, et l'écossaise Storyboard, spécialisée dans les programmes factuels et les grands documentaires.

Pour Newen, s'implanter sur le marché espagnol avec iZen est stratégique. L'Espagne est devenue incontournable dans le secteur audiovisuel par ses talents et l'attractivité de ses contenus pour les marchés internationaux. Déjà présent sur les marchés francophones et anglophones, Newen prend ainsi une position de premier plan dans le monde hispanophone.

Pour Romain Bessi, Directeur général délégué de Newen : "L'arrivée d'iZen dans le groupe Newen marque une étape importante de notre développement. Ces nouveaux talents renforceront la créativité du groupe. C'est un plaisir de travailler avec Jose, Sara et leurs équipes, que nous connaissons bien pour avoir déjà collaboré avec eux. Newen est présent sur tous les genres et sur des territoires toujours plus nombreux. Avec l'acquisition d'iZen, nous sommes désormais un acteur majeur de la production et de la distribution en Europe."

Pour Jose Velasco, Président et fondateur d'iZen : "Notre alliance avec Newen et notre intégration au sein d'un des principaux acteurs industriels européens représente une grande opportunité pour l'avenir et la croissance d'iZen dans le secteur audiovisuel espagnol et européen. Nous sommes ravis d'intégrer la grande famille Newen. Sara et moi avons immédiatement connecté avec la vision créative et commerciale de Bibiane et Romain. Pendant toutes ces années, Vocento a été un excellent et fidèle associé, et je suis certain que nous trouverons de nouvelles formes de collaboration à l'avenir."