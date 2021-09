Newen prend une participation majoritaire dans le groupe de production allemand Flare Film

(Boursier.com) — Newen prend une participation majoritaire dans le groupe de production Flare Film. Créé en 2018 et basé à Berlin, Flare Film produit avec succès des films de cinéma et des documentaires et a développé une structure dédiée aux séries en 2020, Flare Entertainment, afin de renforcer son empreinte sur ce marché en croissance. Ses productions sont reconnues internationalement par le public et les critiques dans de nombreux festivals (Sundance, Berlinale, Locarno) - et sa première grande série Paradiso pour Sky vient d'être bouclée. Martin Heisler, le fondateur et propriétaire de Flare Film, continuera à diriger le groupe tout en conservant une part significative du capital. L'objectif de ce partenariat est de poursuivre la croissance de Flare Film en agrégeant de nouveaux talents, suivant la stratégie réussie de Newen au Royaume-Uni.

Cette acquisition marque une nouvelle étape dans la stratégie d'expansion internationale de Newen. Le groupe est désormais présent sur les principaux marchés européens. Par sa taille, la plus importante d'Europe, et par sa créativité, l'Allemagne est un des marchés prioritaires pour le développement de Newen. Son attractivité s'est encore renforcée avec plusieurs grands succès internationaux récents de productions allemandes telles que Dark, Das Boot, Babylone Berlin, How to sell drug fast.