Newen noue un partenariat avec Kubik Films, la société des frères Sánchez-Cabezudo

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Poursuivant sa dynamique de développement en Europe, Newen prend une participation minoritaire dans la société Kubik Films fondée en 2016 par les talentueux frères Alberto et Jorge Sánchez-Cabezudo. Ils ont une vaste expérience en audiovisuel : Jorge en tant que réalisateur et tous deux en tant que scénaristes et créateurs du long-métrage "La nuit des tournesols" et de "Crematorio", l'une des séries espagnoles les plus remarquées. Ils ont participé à l'écriture de scénarios et à la réalisation de séries télévisées ambitieuses telles que "Gran Hotel", "Velvet" et "Bajo sospecha" (Bambú Producciones).

La première production de Kubik Films était "La Zona" pour Movistar+ qui a reçu plusieurs prix prestigieux en Espagne et a été élue meilleure série télévisée de l'année par le Comité national de la critique. La série a notamment été diffusée sur Starz, Canal+ France, ZDF Allemagne, Amazon Prime Video Italie, ainsi que dans plusieurs autres pays européens et en Amérique latine sur HBO.

L'entrée au capital de Kubik Films marque la poursuite du développement international de Newen avec une société riche en projets. Elle s'accompagne d'un accord exclusif de distribution dont la gestion est confiée à Newen Connect. Kubik Films développe actuellement plusieurs projets de séries pour différentes plateformes.