Newell Brands : vif recul de l'activité

(Boursier.com) — Newell Brands, le spécialiste américain des produits de consommation, a publié pour son quatrième trimestre fiscal des revenus nets et ajustés en déclin de 9%. Les ventes ont totalisé 2,1 milliards de dollars, pour une marge brute de 29,9% et une marge brute normalisée de 32,3%. Le bénéfice ajusté par action a été de 22 cents, contre 16 cents un an auparavant. Le consensus de place était de 17 cents de bénéfice ajusté par action pour 1,98 milliard de dollars de revenus. Le cash flow opérationnel s'est nettement redressé à 930 millions de dollars sur l'exercice. Enfin, Newell initie des prévisions 2024 très prudentes, tablant sur un déclin des revenus de 5 à 8% et un bénéfice ajusté par action allant de 52 à 62 cents.