Newell Brands : perspectives décevantes

Newell Brands : perspectives décevantes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Newell Brands, l'acteur américain du marché des produits de consommation, connu pour ses marques Sharpie, Papermate ou Rubbermaid, a dépassé les attentes de profits sur le quatrième trimestre fiscal, mais offre dans le même temps une guidance prudente. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 127 millions de dollars et 30 cents par action, contre 794 millions un an avant. Le bénéfice ajusté a représenté 56 cents par titre, contre 48 cents de consensus FactSet. Les revenus ont augmenté de 2,5% à 2,69 milliards de dollars, contre 2,61 milliards de consensus. Le bénéfice ajusté par action 2021 est anticipé entre 1,55 et 1,65$, contre 1,70$ de consensus.