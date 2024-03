New York Community Bank : sauvée ?

(Boursier.com) — New York Community Bank, l'établissement financier américain le plus fragile du moment, a annoncé la nomination d'un nouveau directeur général ainsi qu'une injection de cash d'un milliard de dollars d'un groupe d'investisseurs comprenant l'ancien Secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin. Le titre évoluait de manière très erratique hier soir après ces annonces, hors marché, suite à une hausse de 7,5% en clôture. NYCB lève donc un milliard de dollars auprès d'investisseurs comprenant Liberty Strategic Capital, firme liée à Mnuchin, Hudson Bay Capital, Citadel Global Equities, Reverence Capital Partners, ainsi que d'autres investisseurs institutionnels et des dirigeants de la banque. La banque régionale en difficulté a aussi annoncé que l'ancien contrôleur de la monnaie, Joseph Otting, rejoindrait le conseil d'administration et deviendrait directeur général. Mnuchin sera également nommé au conseil. Les bases semblent donc posées pour que la banque puisse assainir sa situation financière...