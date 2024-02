New York Community Bancorp : Wall Street craint le pire pour le repreneur des actifs de Signature Bank

(Boursier.com) — New York Community Bancorp, la banque régionale américaine la plus surveillée du moment, qui avait repris l'an dernier les actifs de Signature Bank suite à son effondrement, inquiète au plus haut point. Le titre plonge de 60% depuis le début de l'année et perdait hier 22% en clôture. La chute se poursuivait après bourse, alors que l'agence de notation financière Moody's a dégradé NYCB en catégorie spéculative ("junk") les notes de l'établissement, de 'Baa3' à 'Ba2'. L'agence juge que la banque régionale fait face à de hauts risques de gouvernance du fait de sa transition. La banque est confrontée à des risques financiers à multiples facettes et à des défis de gouvernance, selon Moody's, qui abaisse sa note d'émetteur à long terme à Ba2 et indique qu'elle pourrait aller plus loin si les conditions se détérioraient.

La banque avait fait état la semaine dernière de son intention de réduire ses dividendes et de renforcer ses réserves pour se préparer à des règles plus strictes en matière de capitaux, à la suite d'acquisitions qui ont propulsé ses actifs au-delà de 100 milliards de dollars, rappelle Bloomberg. Ces mesures font suite à une pression croissante en coulisses de la part du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), rapporte Bloomberg, notant que deux cadres supervisant les risques et l'audit auraient quitté l'établissement ces derniers mois. La direction des risques et les fonctions d'audit constituent les deuxième et troisième lignes de défense d'une banque, insiste Moody's, qui juge que ces fonctions sont essentielles à la solidité du crédit d'une banque. NYCB a déclaré pour sa part que la dégradation de Moody's ne devrait pas avoir d'impact matériel sur ses accords contractuels. Les notations des dépôts de la banque, attribuées par Moody's et d'autres, restent de qualité investissement...