New York Community Bancorp : poursuite du rebond ?

(Boursier.com) — New York Community Bancorp, banque régionale américaine très attaquée ces dernières semaines, sur des doutes relatifs à sa solidité financière et une dégradation d'agence de notation, a repris 17% à Wall Street vendredi et pointe encore dans le vert avant bourse ce jour. Plusieurs éléments sont venus soutenir le dossier. Des dirigeants de l'établissement ont acquis des titres pour 870.000 dollars, signalant ainsi leur confiance après une chute de moitié des cours depuis le 31 janvier et l'annonce par la banque d'une perte nette trimestrielle et d'une baisse du dividende. Par ailleurs, le broker Piper Sandler a soutenu le dossier en jugeant l'action très attractive. Une poignée de dirigeants de la banque basée à Hicksville ont acheté des actions vendredi. Alessandro DiNello, qui a été nommé président exécutif, en a acquis 50.000, le directeur général Thomas Cangemi environ 11.000, et plusieurs autres initiés, y compris des membres du conseil d'administration, ont également acheté.