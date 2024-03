New York Community Bancorp : nouveau plongeon à Wall Street

(Boursier.com) — New York Community Bancorp, la banque régionale américaine la plus redoutée du moment, abandonne encore 25% avant bourse à Wall Street. Le groupe vient en effet d'annoncer le départ de son directeur général Thomas Cangemi ainsi que des faiblesses de contrôle interne et qu'un décuplement de sa perte trimestrielle à 2,7 milliards de dollars ! Le prêteur immobilier commercial a donc découvert des faiblesses importantes dans la façon dont il suit les risques de prêt. Il a aussi déprécié la valeur des entreprises acquises il y a des années et procède donc à un changement de management. Alessandro DiNello prend les fonctions de DG à effet immédiat. Les dépréciations liées aux transactions passées s'élèvent à 2,4 milliards de dollars, sans impact sur les ratios de capitaux ou les accords de crédit. L'établissement s'attend à ne pas respecter la date limite pour le dépôt du rapport annuel alors qu'il renforce les contrôles.