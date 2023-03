New York Community Bancorp flambe à Wall Street, récupérant des actifs clés de Signature Bank

(Boursier.com) — New York Community Bancorp bondit de 14% avant bourse à Wall Street ce lundi, la FDIC ayant annoncé l'acquisition par cette banque new-yorkaise de tous les dépôts et de certains portefeuilles de prêts de Signature Bank - alors que dans le même temps les efforts se poursuivent pour gérer la revente de SVB. A travers sa filiale bancaire Flagstar Bank, New York Community Bancorp va donc acquérir certains actifs de Signature auprès de la FDIC, autorité de garantie des dépôts aux États-Unis. La transaction dévoilée ce lundi comprend 34 milliards de dollars de dépôts, 13 milliards de dollars de prêts, ainsi que 25 milliards de dollars de cash. New York Community Bancorp se félicite de ce 'deal' qui devrait se révéler, selon la banque, "significativement relutif en termes de bénéfice par action et de valeur comptable tangible". NYCB ajoute que la transaction ajoute une quantité substantielle de dépôts à faible coût et devrait se traduire par un ratio prêts/dépôts significativement réduit.

L'opération accélère par ailleurs la transformation de la Flagstar Bank en une banque commerciale "hautement performante". La transaction ne comprend pas les dépôts de banque digitale ou crypto de Signature ou ses activités bancaires de fonds. NYCB prévoit d'utiliser son importante position de liquidité pour rembourser un montant substantiel de ses emprunts de gros, "laissant le bilan dans une situation de trésorerie encore plus solide". Les prêts achetés sont exclusivement constitués de prêts commerciaux et industriels. Dans le cadre de la transaction, la banque reprendra toutes les succursales de Signature. Cela comprend 30 succursales dans la région métropolitaine de New York et plusieurs succursales sur la côte ouest. Ces succursales ouvriront cette semaine et fonctionneront sous la marque Flagstar Bank. Du côté des prêts, NYCB "a ajouté plusieurs nouveaux secteurs verticaux attrayants, notamment le financement spécialisé du marché intermédiaire, les prêts de soins de santé et les prêts SBA, tout en ajoutant à ses secteurs verticaux existants des prêts hypothécaires sur entrepôt, ainsi que des prêts C&I traditionnels".

Commentant la transaction, le PDG Thomas Cangemi a déclaré : "Je souhaite d'abord et avant tout la bienvenue à tous nos nouveaux employés qui nous rejoignent de Signature. Au cours des 20 dernières années, Signature et la NYCB ont opéré dans les mêmes marchés et nous avons beaucoup de respect et d'admiration pour la base d'employés. Deuxièmement, je tiens à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux clients et à les assurer qu'ils sont soutenus par une organisation qui est un pilier dans ses communautés depuis 1859".

Rappelons que Signature Bank avait été saisie le week-end dernier par la FDIC, suite à l'effondrement de la Silicon Valley Bank. Dans le cadre de l'accord, la FDIC obtient des 'droits d'appréciation' sur les actions ordinaires de la New York Community Bancorp évalués à 300 millions de dollars.

New York Community Bancorp avait acquis Flagstar l'année dernière pour 2,6 milliards de dollars. NYCB est un acteur majeur de l'immobilier à New York, avec des prêts hypothécaires multifamiliaux dans la ville représentant près d'un tiers du portefeuille total de prêts de NYCB à la fin de l'année, selon Bloomberg. Dans un dossier déposé plus tôt ce mois-ci, la société a décrit les prêts multifamiliaux comme son "actif principal", notant que la majorité d'entre eux étaient garantis par des immeubles d'appartements locatifs, ajoute l'agence.