Neurones : un dividende de 2 Euros par action

(Boursier.com) — Le résultat opérationnel 2020 de Neurones représente de 9,9% du chiffre d'affaires à comparer à 9,6%, hors plus-value de cession, en 2019.

Se situant à 30,9 ME, le résultat net part du groupe est en légère croissance alors qu'il était de 30,8 ME en 2019.

Le cash-flow libre a augmenté à 55,2 ME vs. 47 ME.

La trésorerie nette progresse de 47,6 ME, pour s'établir à 265,9 ME.

Les prévisions 2021 seront annoncées lors de la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre.

Pour rattraper les années sans ou avec un faible dividende, et remercier les actionnaires de leur fidélité, le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 3 juin la distribution d'un dividende exceptionnel de 2 Euros par action.