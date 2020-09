Neurones : résultat net en hausse sur le semestre

(Boursier.com) — Au titre du premier semestre, Neurones affiche un résultat opérationnel de 8,7% du chiffre d'affaires à comparer à 9,1% au 1er semestre 2019 hors plus-value de cession.

La trésorerie nette a augmenté de 46,6 ME sur un an et s'élève au 30 juin 2020 à 228,9 ME.

A 15,1 ME, le résultat net du semestre est supérieur à celui au 30 juin 2019 qui était de 14,1 ME hors plus-value de cession nette d'impôt, principalement grâce à la hausse du résultat financier.

Dans un contexte économique toujours très incertain, Neurones confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2020 avec un chiffre d'affaires d'au moins 495 ME et un résultat opérationnel d'au moins 8%.