Neurones rehausse ses prévisions 2021

Neurones rehausse ses prévisions 2021









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société de services numériques Neurones a réalisé 145,1 millions d'euros de chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2021, en croissance organique de 20,7%. " L'effet accélérateur de la pandémie sur la transformation numérique des organisations semble plus marqué que prévu, avec une forte demande en digital, cloud et cybersécurité ", commente Neurones. Le chiffre d'affaires semestriel atteint 289,3 ME, en croissance de 13,7% dont +12,7% en organique.

Grâce à l'augmentation des volumes et à la limitation conjoncturelle des frais fixes, le résultat opérationnel du semestre (non audité) s'est élevé à 10,5% du chiffre d'affaires, à comparer à 8,7% pour le premier semestre de 2020 et 9,1% pour celui de 2019.

Compte-tenu des bonnes performances de ces six premiers mois, tant en croissance qu'en rentabilité, Neurones rehausse ses prévisions et table désormais pour l'ensemble de l'année sur un chiffre d'affaires d'au moins 570 ME avec un résultat opérationnel proche de 10%. Les prévisions précédentes mentionnaient un chiffre d'affaires 2021 d'environ 560 ME, avec un résultat opérationnel de l'ordre de 9,5%.