Neurones : qui dit mieux ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Neurones grimpe de près de 5% à 24,70 euros ce jeudi, alors qu'au cours du 3e trimestre, le groupe a retrouvé un rythme de croissance de +5,5%, similaire à celui du 1er trimestre. En cumul au 30 septembre, la marge opérationnelle s'est établie à 9,7%, à comparer à 9,4%, hors plus-value de cession, sur la même période en 2019.

Les effets de la crise sanitaire se sont avérés plus dilués dans le temps que Neurones ne l'avait anticipé... Pour l'ensemble de l'année 2020, les prévisions sont donc revues une deuxième fois à la hausse et sont désormais un chiffre d'affaires d'au moins 510,1 ME, donc supérieur à celui de l'an dernier et un résultat opérationnel d'environ 9,5%. Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners a ajusté sa cible sur Neurones de 28 à 30 euros en étant toujours à l'achat' sur le dossier.