Neurones : légère progression après la confirmation des objectifs annuels

(Boursier.com) — Neurones avance timidement de 0,2% à 37,9 euros au lendemain de la confirmation de ses prévisions annuelles. Le groupe, qui a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 368,7 millions d'euros, en croissance organique de 12,9%, vise des revenus supérieurs à 730 ME, et un résultat opérationnel de l'ordre de 10% en 2023.

Corrigée des effets calendaires, la croissance est demeurée très soutenue au second trimestre, affirme TP ICAP Midcap ('achat'). Les guidances pour l'ensemble de 2023 sont maintenues, le léger pincement de la marge qu'elles intègrent, et qui se manifeste dès ce S1, s'expliquant principalement par l'impact des hausses de salaires accordées aux équipes... Le broker rappelle que le mix d'activité, relativement peu exposé " Conseil/Projets/Forfait d'intégration " (moins de 17% du CA 2022) avec 38% du CA en Services récurrents en maîtrise d'oeuvre et engagements de résultat et 45% en Assistance technique simple, procure à Neurones une visibilité nettement au-dessus de la moyenne du secteur, ce qui explique cette communication relativement sereine, dans un contexte devenu globalement très volatil.