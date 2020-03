Neurones : hausse du résultat net à 35,2 ME

(Boursier.com) — En 2019, le résultat opérationnel de Neurones progresse de 16,8% à 47,1 ME et représente 10,5% du chiffre d'affaires et 9,6% hors plus-value.

En croissance de 18,9%, le résultat net s'est établi à 35,2 ME, soit 6,9% du chiffre d'affaires.

A 47 ME, le cash-flow libre a fortement augmenté.

La trésorerie nette de la SSII progresse de 43,9 ME pour s'établir à 218,3 ME au 31 décembre, notamment grâce à la réduction du délai de règlement clients.

Les prévisions 2020 seront annoncées, comme à l'accoutumée, lors de la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre.

Un dividende de 0,20 Euros par action sera proposé par le Conseil d'Administration à la prochaine Assemblée Générale.