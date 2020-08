Neurones grimpe après une très belle performance

Neurones grimpe après une très belle performance









(Boursier.com) — Neurones se distingue en fin de matinée avec un titre qui grimpe de 4,6% à 24,9 euros. Midcap Partners a revalorisé le dossier de 25 à 28 euros tout en confirmant son avis 'achat'. Le broker évoque une performance remarquable de la part de la société de conseil et de services informatiques au deuxième trimestre, mettant en exergue la très grande résilience de ses activités dans un environnement adverse.

Malgré les incertitudes quant à l'évolution de la crise sanitaire, l'intensité de la crise économique et au probable durcissement du marché, la direction a rehaussé ses prévisions 2020 et table désormais sur un chiffre d'affaires d'au moins 495 ME (vs 475 ME), pour un résultat opérationnel d'au moins 8% (vs 6%). A moyen terme, la crise actuelle "devrait avoir un effet accélérateur sur la transformation digitale des organisations, ce qui sera favorable pour les offres du groupe", anticipe Neurones.

Dans ces conditions, Midcap Partners revoit son scénario en forte hausse d'autant qu'il était beaucoup plus pessimiste que le groupe pendant la période de confinement. La trésorerie nette s'est renforcée de 10,6 millions sur le semestre pour s'établir à 228,9 ME à la fin juin, procurant une force de frappe conséquente pour saisir les opportunités de M&A qui pourraient se présenter au cours des prochains mois, souligne le courtier.