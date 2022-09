Neurones confirme une belle progression de ses résultats semestriels

(Boursier.com) — Le groupe de services numériques Neurones a confirmé un résultat opérationnel de 37 ME pour le premier semestre 2022, ce qui représente une marge de 11,3% du chiffre d'affaires (10,5% sur la même période de l'année dernière). Le résultat net progresse de 23% sur un an à 25,8 ME (7,9% du chiffre d'affaires).

La trésorerie nette à fin juin 2022 (hors dettes de loyers IFRS 16) s'établissait à 232,2 millions d'euros, malgré la croissance du besoin en fonds de roulement.

En l'absence de signes de ralentissement, Neurones ses prévisions 2022 rehaussées le mois dernier : un chiffre d'affaires d'au moins 640 ME avec une marge opérationnelle de l'ordre de 10,5%.