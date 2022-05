Neurones confirme un premier trimestre encore dynamique

(Boursier.com) — Dans un marché qualifié de toujours très porteur (cloud, digital, cybersécurité...), la société de services numériques Neurones a fait part d'une croissance organique en accélération au 1er trimestre 2022 à +12,2% pour un chiffre d'affaires de 162,6 ME contre 144,2 ME un an plus tôt.

Le résultat opérationnel est annoncé à 11,4% du chiffre d'affaires (10,4% au 1er trimestre 2021).

Pour l'ensemble de l'année 2022, si les conditions macro-économiques ne connaissent pas une dégradation trop marquée, Neurones prévoit de réaliser un chiffre d'affaires au moins égal à 625 ME (579,9 ME en 2021) avec une marge opérationnelle supérieure à 10%.