Neurones : bien en ligne

(Boursier.com) — La société de services numériques Neurones reste stable au-dessus des 33 euros ce jeudi en Bourse de Paris, alors que le groupe a confirmé que son résultat opérationnel du premier semestre 2021 avait représenté 10,5% du chiffre d'affaires, à comparer à 8,7% sur la même période l'année dernière. A 20,9 ME, le résultat net du semestre représente 7,2% du chiffre d'affaires contre 5,9% un an plus tôt. La diminution du taux de l'IS en France, conjuguée à celle de la CVAE, a généré une baisse de près de 5 points du taux d'impôt sur les résultats.

Même après le versement d'un dividende exceptionnel de 48,4 millions d'euros, la trésorerie nette (hors dettes de loyers IFRS 16) était de 231,4 millions d'euros à fin juin 2021, contre 228,9 millions au 30 juin 2020.

Neurones rappelle avoir rehaussé ses prévisions 2021 début août en tablant désormais sur un chiffre d'affaires d'au moins 570 ME avec un résultat opérationnel proche de 10%. Ces prévisions pourront être affinées le 3 novembre prochain, à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners a relevé sa cible sur le dossier de 37 à 42 euros en restant à l'achat...