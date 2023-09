Neurones : belle hausse des résultats semestriels

(Boursier.com) — Le groupe de services numériques Neurones a dégagé au premier semestre 2023 un résultat opérationnel de 39,5 ME, ce qui confirme une marge de 10,7% du chiffre d'affaires (11,3% un an plus tôt). Le bénéfice net semestriel s'élève à 25,4 ME, en hausse de 15% par rapport au premier semestre 2022.

L'effectif de Neurones a encore progressé à 6.580 personnes au 30 juin 2023 et la trésorerie nette est en hausse significative à 261,3 ME contre 232,2 ME un an plus tôt.

Neurones confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année : un chiffre d'affaires supérieur à 730 ME et un résultat opérationnel de l'ordre de 10%.