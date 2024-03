Neurones : 58,6 ME de bénéfices en 2023

(Boursier.com) — Neurones a connu, à nouveau en 2023, une croissance à deux chiffres (+11,4%, dont +11,1% en organique).

Après un résultat opérationnel de 75,9 ME, le résultat net s'établit à 7,9% du chiffre d'affaires (7,8% en 2022), soit 58,6 ME (51,8 ME en 2022).

Le cash-flow libre s'est nettement accru, grâce à une quasi-stabilité du besoin en fonds de roulement et même après un investissement significatif dans la nouvelle plateforme de cloud souverain et sécurisé (labelisée SecNumCloud). Les investissements (Capex) se sont ainsi élevés à 17,9 ME (10,6 ME l'année précédente).

La trésorerie de fin d'exercice a progressé à 290,4 ME, soit 12 euros par action.

Les prévisions 2024 seront annoncées, comme à l'accoutumée, lors de la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre (15 mai, après Bourse). Portée par des tendances de fond solides (digital et cloud), Neurones estime disposer "d'atouts pour réaliser une nouvelle année de croissance profitable".

Lors de l'Assemblée générale du 6 juin, le Conseil proposera le versement d'un dividende de 1,2 euro par action au titre de l'année 2023.