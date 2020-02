Neuflize Vie s'appuie sur Linedata pour gagner en compétitivité

Neuflize Vie s'appuie sur Linedata pour gagner en compétitivité









(Boursier.com) — Linedata, éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et des crédits, annonce le choix par Neuflize Vie, compagnie d'assurance vie du Groupe Neuflize OBC, de Linedata Chorus pour accroitre son efficacité opérationnelle.

Acteur de référence sur le marché de l'assurance vie en unités de compte, Neuflize Vie a entrepris un projet d'internalisation de sa gestion d'actifs pour gagner en efficacité et en productivité. Pour cela, Neuflize Vie souhaitait s'équiper d'une solution progicielle capable d'optimiser et de rationaliser l'ensemble de ses process Métiers et de gestion de portefeuilles tout en profitant d'une expérience utilisateur optimale et présentant un périmètre fonctionnel étendu.

"Les équipes Linedata et la solution Linedata Chorus ont été déterminants dans la réussite de notre projet. Grâce au déploiement en mode SaaS, nous gagnons un temps considérable qui peut être consacré au développement de nouveaux services et opérations à valeur ajoutée pour nos clients. Autant d'atouts qui nous permettent de rester compétitifs et confiants pour l'avenir", se réjouit Jean-François Merle, Directeur Financier de Neuflize Vie.

"Les capacités d'automatisation de notre progiciel notamment au travers de son workflow permettent à Neuflize Vie de gérer un nombre croissant de portefeuilles et de gagner en compétitivité avec, à titre d'exemple, une valorisation quotidienne de ses fonds", déclare Alain Mattei, Directeur de l'activité Asset Management France chez Linedata. Ainsi, chaque matin, les équipes opérationnelles de Neuflize Vie disposent de l'ensemble des tableaux de bord, des analyses, contrôles et rapprochements dont elles ont besoin.

Cette industrialisation des processus permet de répondre à la réduction continue des délais de clôture imposée tant par les autorités de tutelle que par les Directions générales.

Avec Linedata Chorus, Neuflize Vie bénéficie également du service d'administration et de diffusion de données de marché Linedata Nile qui alimente quotidiennement les 10 000 portefeuilles gérés sous Linedata Chorus. L'apport des données de marché de Linedata NILE permet aux clients de Linedata d'obtenir toutes les informations financières nécessaires aux traitements administratifs et comptables, ainsi que tous les éléments à destination des autorités de tutelle...