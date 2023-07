NetMedia Group : deux nouveaux budgets pour Big Youth

(Boursier.com) — Big Youth, l'agence digitale et e-commerce de Makheia (NetMedia Group) annonce, après compétition, le gain de deux nouveaux budgets dans le secteur automobile. L'agence accompagnera ces deux acteurs dans leur stratégie de génération de leads à travers la conception de leur site.

Il s'agit d'une part de Ucar, qui est spécialisé dans la location courte, moyenne et longue durée et partenaire des plus grands constructeurs automobiles, et d'autre part de Bee2link. Ce dernier est précurseur dans le développement de plateformes et applications digitales pour accompagner constructeurs, groupes et concessionnaires dans le nouveau modèle de la distribution automobile.