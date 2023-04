NetMedia Group : 2022, une année de transition

(Boursier.com) — 2022 est une excellente année pour NetMedia, avec un chiffre d'affaires proforma de 30,12 millions d'euros, en croissance de 14%.

L'Ebitda proforma est positif de près de 1,97 ME. La belle évolution de l'entité NetMedia n'a pas pu compenser la sous-performance de Makheia qui a vu son chiffre d'affaires reculer de -5%. Aussi, l'Ebitda de l'ensemble recule de -17%.

Ces résultats confirment la profitabilité de NetMedia et valident l'efficacité de la stratégie mise en place. Elle démontre une gestion performante entre l'accroissement de l'activité et la maitrise des coûts, liés au développement du Groupe.

NetMedia Group affiche une situation financière solide avec des fonds propres de 7,1 ME et une trésorerie brute de 7,3 ME.

Perspectives

L'année 2022 marque un tournant pour Makheia en fusionnant le 29 décembre avec NetMedia. La nouvelle entité, rebaptisée NetMedia Group, a pour ambition de devenir un acteur référent de la communication, du marketing et des médias BtoB en Europe.

Avec plus de 30 ME de chiffre d'affaires, le groupe se place d'ores et déjà parmi les 5 premiers groupes de communication indépendants français. NetMedia Group entend poursuivre son développement via des opérations de croissance externe, par le biais d'acquisitions sélectives en France et à l'international.