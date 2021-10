Netgem vise une croissance annuelle de 12% de sa Marge Brute en 2021

(Boursier.com) — Netgem publie un Chiffre d'affaires de 6,3 ME au T3, en repli de 4%. La marge brute grimpe de 10%, à 4 ME, sur la même période. Sur le trimestre écoulé, l'opérateur anglais Origin, client du groupe, s'est brutalement placé sous la protection d'un mandataire ad'hoc. Dans ce contexte, et par prudence, Netgem a pris la décision de ne pas reconnaître 500 KE de chiffre d'affaires correspondant aux factures non réglées liées aux revenus du parc client TV et aux services associés jusqu'à fin septembre. Le parc de clients d'Origin ayant été racheté par TalkTalk en octobre, les ex-abonnés NetgemTV d'Origin seront facturés dans le futur par Netgem à TalkTalk.

Malgré la pénurie mondiale de composants qui aura bridé la croissance tout au long de l'année 2021, et après prise en compte de l'impact négatif exceptionnel d'Origin, de l'ordre de 3 points de croissance, le groupe vise une croissance annuelle de 12% de sa Marge Brute en 2021.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général, "ce 3ème trimestre a été marqué par le lancement de nombreux services avec nos partenaires et une activité commerciale soutenue. Nous avons signé en octobre un nouveau contrat au Royaume Uni avec TalkTalk. Nous renforçons notre implantation sur le marché en forte croissance du divertissement numérique, que nous adressons avec un modèle d'affaires vertueux et grâce à notre plateforme SaaS NetgemTV, éprouvée et validée par les plus grands détenteurs de contenus premium."

Calendrier de communication financière :

Chiffre d'affaires et marge brute T4 2021, le 25 janvier 2022, avant bourse.

Résultats 2021, le 31 mars 2022, avant bourse.