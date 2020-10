Netgem : un partenariat avec France Channels sur le marché américain

Netgem : un partenariat avec France Channels sur le marché américain









(Boursier.com) — Netgem annonce un partenariat avec France Channels dans le cadre du lancement de sa plateforme SVOD sur le marché américain. Cette offre généraliste et premium vise pour la première fois à faire rayonner la création audiovisuelle française à l'étranger sur un lieu de destination unique grâce à une programmation large et diversifiée couvrant tous les genres : cinéma, fiction, animation, documentaires, magazines TV et captations de spectacles vivants. Sous la marque "France Channel", l'offre sera lancée dans un premier temps aux Etats-Unis, et aura ensuite vocation à se déployer sur autres pays.

Dans ce contexte, Netgem fournira une solution technique intégrée et en mode SaaS (as a service) et multi-écrans. Cette solution s'appuie sur la plateforme multi-écrans déployée pour le service myVideoFutur en France et pour NetgemTV au Royaume Uni.

L'application développée par Netgem sera disponible sur iOS, Android, le web et Roku, leader de la TV connectée aux USA. L'offre sera lancée aux Etats-Unis début 2021.