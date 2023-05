Netgem : timide hausse après les annonces

(Boursier.com) — Netgem annonce disposer, à fin avril, de 609.000 abonnés à NetgemTV, gérés pour le compte de ses clients opérateurs, en croissance de 19% depuis le début de l'année et de plus de 30% sur 12 mois. Le groupe relève par conséquent son objectif de croissance de l'ARR en visant désormais plus de 25% par rapport à 2022. La trésorerie brute à date s'établit à près de 10 ME et conforte le groupe dans sa capacité à saisir les opportunités de croissance et à poursuivre sa politique de dividendes.

Mathias Hautefort, Directeur Ge?ne?ral de Netgem, affirme : "notre stratégie est de faire de la plateforme Netgem un intermédiaire clé pour créer de la valeur ajoutée entre les éditeurs de contenus (cinéma, TV, jeux...) et les distributeurs, en particulier les opérateurs Télécoms. Les premiers mois de 2023 confortent nos ambitions".

La gouvernance du Groupe évolue par ailleurs avec le remplacement de Mme Catherine Haddad par Mme Laura Wilner, en qualité de représentante permanente de la société J.2.H., et la cooptation au Conseil d'administration de M. Jean Mizrahi. Ces deux nouveaux membres apporteront au conseil leur expertise et expériences en matière entrepreneuriale, stratégique, financière et métiers de l'audiovisuel, souligne Netgem.

Le titre réagit timidement à ces annonces, en hausse de 0,9% à 1,09 euro. Pour Oddo BHF, ce trading update est positif et conforte ses prévisions pour 2023 et au-delà. La tendance est très encourageante et reste conforme aux ambitions de Netgem sur son marché (faire croître la base d'abonnés de 100k à 200k par an), ce qui démontre également la pertinence de son positionnement et de son offre de contenus (plateforme d'intermédiation entre les éditeurs et les distributeurs). Netgem rassure donc sur sa capacité à maintenir une croissance durable de sa topline (notamment de son ARR), en portant une attention particulière à la croissance des abonnés et au 'churn' sur la base installée. Au global, le broker rappelle que la direction a lucidement adressé certains enjeux de redynamisation du périmètre historique, sur une base de revenus plus qualitative (plus de 80% récurrent) et avec des résultats en constante amélioration. L'equity story parait encore mal identifiée par les investisseurs, alors que le potentiel est très important sur le titre en cas de bonne exécution. De quoi rester à 'surperformance' avec une cible de 1,7 euro.