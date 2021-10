Netgem : signature avec TalkTalk Group d'un contrat de fourniture de sa plateforme NetgemTV

(Boursier.com) — Netgem annonce la signature avec TalkTalk Group, opérateur britannique de premier plan, d'un contrat de fourniture de NetgemTV, sa plateforme complète et multi-écran de divertissement en mode opéré, pour le lancement du service TV TalkTalk 4K de nouvelle génération.

TalkTalk, le principal fournisseur de connectivité haut débit, abordable, fiable, équitable et accessible à tous au Royaume-Uni, exploite le plus grand réseau dégroupé de Grande-Bretagne, couvrant 96 % de la population et disponible auprès de 4,2 millions de clients. Avec 2,4 millions de clients déjà connectés en Très Haut Débit, TalkTalk a l'intention d'être au coeur du plan Full Fibre britannique, en offrant la meilleure expérience utilisateur de la télévision connectée et du divertissement en streaming.

Netgem, déjà présente au Royaume Uni auprès d'une quinzaine d'opérateurs Fibre ayant adopté la plateforme Netgem TV, renforce ainsi sa présence sur ce marché en forte croissance.

Grâce au modèle d'affaires "Content-as-a-Service", ce nouveau contrat générera dès l'exercice 2021 des revenus récurrents.

Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem, déclare : "Ce nouveau contrat avec TalkTalk Group démontre la pertinence du positionnement B2B2C unique de Netgem sur le marché en forte croissance du divertissement connecté. Netgem, grâce à sa plateforme opérée NetgemTV ayant fait ses preuves notamment auprès de plusieurs opérateurs en Grande Bretagne, et à son savoir-faire pour conclure des accords avec les plus grands fournisseurs de contenus et services OTT, sait gagner la confiance des opérateurs de premier plan."