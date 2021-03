Netgem : série de lancements de FAI pour SuperStream

(Boursier.com) — Netgem annonce une première série de lancements à venir avec les FAI, à commencer par InternetTY, un acteur FTTH à croissance rapide dans les régions de Liverpool, Manchester, North Lincolnshire et Staffordshire. Netgem a également confirmé le lancement de SuperStream avec le FAI Irlandais de premier plan Pure Telecom ainsi qu'un démarrage imminent avec Origin Broadband.

Netgem a présenté SuperStream, un produit Wifi Mesh économique avec une installation ultra-simple, associé à un puissant outil de qualité de service pour les opérations des clients FAI, comme une simple extension du service de gestion de la qualité de service TV déjà déployé avec les FAI britanniques et irlandais. De plus, Netgem a élargi le principe déjà établi avec son service Netgem TV, et créé un nouveau modèle commercial "Mesh-as-a-Service", adapté aux FAI Fibre souhaitant adopter le Wifi Mesh à grande échelle. Cela fait suite au lancement réussi de SuperStream en octobre de l'année dernière sur le FAI Full Fibre VideoFutur en France, où tous les abonnements Fibre sont systématiquement proposés avec la solution Netgem TV & Wifi Mesh.

En tant que spécialiste du streaming vidéo, Netgem a désormais complété l'extension de son portefeuille de services pour inclure une solution Wifi Mesh optimisée pour le "streaming vidéo".