Netgem : résultat net à l'équilibre, dividende augmenté

(Boursier.com) — Netgem dévoile des comptes 2022 en nette amélioration, avec un résultat net qui repasse en territoire positif. Le groupe a terminé l'exercice 2022 avec une base de 508.000 abonnés netgem.tv, gérés pour le compte d'une vingtaine d'opérateurs de télécommunication fixe en Europe, sous marque de l'opérateur (modèle B2B2C), en croissance de 40% par rapport à fin 2021. Soutenus par la croissance du nombre d'abonnés, le chiffre d'affaires et la marge brute de l'exercice 2022 s'élèvent à 36,3 millions d'euros et 20,1 ME, en hausse respectivement de 28% et 14% par rapport à l'exercice 2021. Le chiffre d'affaires annuel total résultant de l'activité streaming TV s'élève à 29,5 ME, dont 14,4 ME donnent lieu à facturation récurrente (ARR).

L'EBITDA augmente de 59% à 6,8 ME grâce aux effets conjugués de la croissance de la marge brute et de la maîtrise des coûts opérationnels. Le résultat opérationnel courant de - 2,1 ME est en amélioration de 2,3 ME par rapport à l'exercice précédent. Il reste impacté par les amortissements des actifs identifiés dans le cadre de l'entrée de Vitis dans le périmètre consolidé, à hauteur de 2 ME, et également par les amortissements des équipements fournis aux abonnés. L'EBITA (avant amortissement de ces actifs d'entrée dans Vitis) est également en amélioration sensible, passant positif sur le second semestre 2022.

L'activité du Groupe a généré 6,6 ME de trésorerie en 2022, en hausse de 10%, en raison de la progression de l'EBITDA. Les flux d'investissements qui s'élèvent à 6 ME comprennent essentiellement les équipements immobilisés du fait de la croissance du parc d'abonnés. Les flux de trésorerie liés aux financements reflètent principalement le versement du dividende annuel en juin 2022. A fin décembre 2022, la trésorerie brute du groupe s'élève à 6,2 ME. La trésorerie nette (avant impact IFRS16) de 4,9 ME s'est améliorée de 0,5 ME sur l'exercice écoulé du fait principalement de la baisse des passifs financiers courants (dépôts de garantie clients fibre).

Renouvelant sa confiance dans la stratégie du groupe Netgem et la capacité de celui-ci à générer de la trésorerie, et au vu des moyens exceptionnels libérés par la cession de l'activité Fibre, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale de porter le dividende de 3 cts à 5 cts d'euros par action.

Comme annoncé fin janvier 2023, Netgem a décidé d'engager la cession de son activité d'opérateur Fibre, laquelle est effective depuis le 1er avril 2023 avec un effet positif en Trésorerie nette de 3 ME. Les moyens libérés permettront à la Société d'accroître ses investissements dans l'innovation afin de renforcer son positionnement sur son marché. L'évolution rapide du marché vers des terminaux set-top box standardisés sur base androidTV devrait également permettre au Groupe de se désengager de la vente d'équipements d'accès. Ces évolutions de périmètres vont permettre à la société de réduire ses coûts opérationnels malgré le contexte inflationniste. La Société anticipe une croissance de l'ARR de plus de 20% en 2023. Les cash-flows générés par le parc d'abonnés seront ainsi en progression et suffiront à financer cette croissance.