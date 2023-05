Netgem relève son objectif 2023 de croissance de l'ARR

(Boursier.com) — Netgem annonce disposer, à fin avril, de 609.000 abonnés à NetgemTV, gérés pour le compte de ses clients opérateurs, en croissance de 19% depuis le début de l'année et de plus de 30% sur 12 mois. Le groupe relève par conséquent son objectif de croissance de l'ARR en visant désormais plus de 25% par rapport à 2022. La trésorerie brute à date s'établit à près de 10 ME et conforte le groupe dans sa capacité à saisir les opportunités de croissance et à poursuivre sa politique de dividendes.

Mathias Hautefort, Directeur Ge?ne?ral de Netgem, affirme : "notre stratégie est de faire de la plateforme Netgem un intermédiaire clé pour créer de la valeur ajoutée entre les éditeurs de contenus (cinéma, TV, jeux...) et les distributeurs, en particulier les opérateurs Télécoms. Les premiers mois de 2023 confortent nos ambitions".

La gouvernance du Groupe évolue par ailleurs avec le remplacement de Mme Catherine Haddad par Mme Laura Wilner, en qualité de représentante permanente de la société J.2.H., et la cooptation au Conseil d'administration de M. Jean Mizrahi. Ces deux nouveaux membres apporteront au conseil leur expertise et expériences en matière entrepreneuriale, stratégique, financière et métiers de l'audiovisuel, souligne Netgem.