Netgem relève ses objectifs annuels

Netgem relève ses objectifs annuels









Crédit photo © Netgem

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires de Netgem s'établit à 14,7 millions d'euros (15,4 ME un an plus tôt). La marge brute ressort à 9 ME (7,5 ME sur la même période l'année passée). Elle progresse de 20% par rapport à la même période de l'année précédente, en raison de la croissance de la base d'abonnés et aussi de l'évolution favorable du mix services - produits sur le 1er semestre 2021.

L'EBITDA s'élève à +2 ME, contre -0,3 ME sur la même période l'année passée, la croissance de la marge brute se réalisant dans le contexte d'une structure de coûts maîtrisée grâce aux plans d'économies réalisés en 2019 et 2020.

Le résultat opérationnel s'élève à -2,1 ME sur le semestre écoulé (+7,7 ME sur le 1er semestre 2020).

Le résultat net d'ensemble s'établit en conséquence à -2,1 ME et le résultat net part du groupe à -1 ME en raison des intérêts minoritaires (Caisse des Dépôts et Groupe Océinde) dans la filiale française Vitis détenue à hauteur de 53% par Netgem.

Situation financière

L'activité du Groupe a généré 3,3 ME de trésorerie sur le 1er semestre 2021 (1,1 ME sur la même période en 2020). Sur la période écoulée, le groupe aura notamment remboursé en actions Vitis l'obligation souscrite par la Caisse des Dépôts au profit de la filiale Vitis et en cash le prêt contracté en anticipation du remboursement par l'Etat du crédit d'impôt recherche. Il en résulte une amélioration de la trésorerie nette de 2,5 ME sur la période écoulée. Celle-ci s'établit à 4,3 ME au 30 juin 2021.

Perspectives

Le groupe relève son objectif annuel de croissance de la marge brute, désormais attendue proche de 15% sur l'ensemble de l'année, et d'un EBITDA sur le second semestre au moins égal à celui du 1er semestre, permettant d'anticiper un retour à une génération de trésorerie positive sur la fin de l'année 2021 ou début 2022.

Netgem précise que les perspectives présentées tiennent compte de l'impact de la pénurie mondiale de certains composants électroniques.

"Notre modèle d'affaires est stabilisé. Nous sommes en croissance chez nos clients existants et des discussions sont en cours avec d'autres opérateurs Télécom ou éditeurs de services de vidéo en streaming. Nous révisons à la hausse nos objectifs annuels et visons désormais une croissance annuelle organique de la marge brute proche de 15% en 2021", commente Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem.