Netgem recule malgré des résultats semestriels positifs

(Boursier.com) — Netgem perd 3,3% à 1,025 euro après la publication de comptes intermédiaires positifs. Sur les six premiers mois de l'exercice, le groupe a réalisé un profit net de 8,5 millions d'euros contre une perte de 2,4 ME un an plus tôt pour des revenus de 15,4 ME (contre 13,1 ME). Le résultat opérationnel courant de -2,3 ME reflète essentiellement la contribution des activités Vitis-Videofutur consolidées (-2,4 ME). Les synergies rendues possibles par la prise de contrôle de ces activités ne se traduisent à ce stade que faiblement dans ces chiffres. Le résultat opérationnel de +7,7 ME est principalement la conséquence du traitement IFRS de la première consolidation des activités françaises, précise le fournisseur indépendant de services grand public pour l'ultra haut-débit.

"De manière plus générale, l'épidémie n'a pas eu d'impact notable sur les orientations stratégiques, la performance, les flux de trésorerie et les agrégats bilanciels", souligne le groupe.

En France, Netgem anticipe que le contexte économique dégradé pourrait conduire à une pression sur la conquête de nouveaux abonnés. A contrario, les tendances fortes du télétravail renforcent l'importance de la fibre dans les territoires, marché naturel du Groupe en France. La contribution des nouveaux partenaires opérateurs au Royaume Uni, la poursuite de la croissance en Finlande et l'impact de l'acquisition du fonds de commerce de Comcable doivent venir réduire les conséquences de cette incertitude, et devraient permettre d'afficher une croissance séquentielle sur le second semestre. De plus, les synergies opérationnelles rendues possibles par le changement de périmètre devraient démontrer leurs premiers effets par une baisse de la structure des coûts fixes dès ce second semestre, détaille le management.