Netgem : recule après le point trimestriel

(Boursier.com) — Netgem abandonne 3% à 1,4 euro après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 4% à 6,3 millions d'euros, dans la même tendance qu'au premier semestre, tandis que la marge brute est restée bien orientée, en hausse de 10% à 4 ME. Sur 9 mois cumulés, le CA atteint 21 ME, en repli de 4% et la MB progresse de 17% à 13 ME, soit un taux de marge brute qui reste élevé à 62%.

Face à la persistance de la crise mondiale de composants et à la suite de l'annonce des difficultés d'Origin, le management a décidé, par prudence, de réduire son objectif annuel de croissance de la MB à +12% contre +15% précédemment (objectif relevé fin juillet), souligne Oddo BHF ('neutre'). Cela dit, la trajectoire de croissance de la MB reste positive à plus de 10% et devrait s'accélérer sur les prochaines années avec le déploiement du contrat TalkTalk et la poursuite de la bonne traction commerciale (nouvelles offres, nouveaux opérateurs, nouveaux abonnés...).