Netgem : présent au début 2021 à Londres avec Community Fibre

(Boursier.com) — Community Fibre TV, acteur de la fibre le plus rapide de la région londonienne avec son réseau 100% fibre 'gigafast', a conclu avec Netgem un accord pour lancer en début d'année, son nouveau service TV. Le service Netgem TV sera lancé sous la marque de l'opérateur 'Community Fibre TV', comme l'a fait avec succès cette année 'OriginTV.'.

Au terme d'une année marquée par un bond exceptionnel du temps passé au domicile, accompagné d'une adoption accélérée des services de vidéoconférence, la demande d'un internet plus rapide à un prix abordable a explosé . C'est ce qui a accéléré le succès de Community Fibre, seul à offrir des forfaits Internet jusqu'à 3 Gb/s et bénéficiant d'une forte implantation locale dans la région de Londres en particulier dans les quartiers denses. Le nouveau service 'Community Fibre TV' a vocation à combiner une offre 'Pay TV light' avec l'expérience utilisateur Netgem avec un bouquet de chaînes TV traditionnelles et le meilleur contenu des services de streaming.

"Les habitants de Londres vont enfin pouvoir profiter d'une véritable offre TV de nouvelle génération avec d'un côté la fibre exceptionnelle de Community Fibre et le service TV à la pointe que nous avons élaboré spécialement pour ces acteurs de fibre en forte croissance", commente Sylvain Thevenot, Chief Commercial and Customer Officer (C3O) de Netgem.

Cette annonce intervient quelques jours après que Community Fibre Tv a été couronné meilleur opérateur grand public ('Best Consumer ISP') aux très respectés 'ISPA Awards 2020', un événement où la communauté grandissante des quelques 200 FAIs britanniques se retrouve. La cérémonie félicitait en particulier les acteurs qui par leur forte croissance permettent au Royaume-Uni de rattraper son retard sur l'adoption de la fibre par rapport à ses voisins européens.

L'offre de Netgem TV sera lancée début 2021 chez l'opérateur Community Fibre.