Netgem : marge brute annuelle en amélioration de 10%

(Boursier.com) — Netgem annonce pour l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 35,6 millions d'euros et une marge brute de 22 ME. Le chiffre d'affaires récurrent s'élève à 22,3 ME, en hausse de 55% par rapport à l'exercice précédent. Cette hausse s'explique par la croissance de la base d'abonnés liée aux activités Télécom et par l'intégration des sociétés Eclair. Le chiffre d'affaires non récurrent, qui inclut en particulier la vente de Box, et des frais d'activation de service, est en baisse comme anticipé du fait principalement de la sortie des activités Hardware et du basculement vers la technologie Android.

L'activité récurrente disposant d'un taux de marge brute bien supérieur à celui de l'activité non récurrente, au final, la Marge Brute s'affiche en croissance de 10% en valeur absolue, le taux de marge brute gagne 7 points et passe de 55% à 62%.

Si la hausse du chiffre d'affaires récurrent, gisement de croissance pour l'avenir, n'a pas entièrement compensé en 2023 la décroissance attendue du chiffre d'affaires non récurrent, la croissance embarquée est dans une dynamique positive comme l'illustre la progression de la base d'abonnés (en hausse de 33% sur l'exercice). Netgem termine 2023 avec une base de 677.000 abonnés netgem.tv, gérés pour le compte d'une vingtaine d'opérateurs de télécommunication fixe en Europe, soit une croissance annuelle de 33%.

Les nouvelles activités Eclair acquises en juillet 2023 ont contribué sur le second semestre à hauteur de 2,5 ME au chiffre d'affaires, dont 1,3 ME au titre des revenus récurrents. A fin décembre, la trésorerie brute du groupe s'élevait à 6,6 ME.

Netgem anticipe une croissance de l'ordre de 10% de ses revenus récurrents en 2024. Cette croissance sera soutenue par l'ensemble des activités du groupe, en France et à l'international et en particulier par les perspectives de gain de nouveaux clients opérateurs grâce aux nouveaux produits lancés en 2023 dans les domaines du cloud gaming et des FAST channels à destination des opérateurs télécoms et également de gain de nouveaux clients médias par les business units Eclair Preservation by Netgem et Eclair Valorisation by Netgem qui offrent des services aux éditeurs de contenus.