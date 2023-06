Netgem : légère baisse après les annonces

(Boursier.com) — Netgem pointe en léger repli après les annonces matinales. En première approche, si Oddo BHF se montre plutôt réservé sur la qualité des actifs rachetés (Eclair), ces opérations sont conformes à la stratégie du groupe : être positionné de " bout en bout " sur toute la chaine de valeur. Cette diversification a notamment pour objectif de transformer les éditeurs en centre de profits (vs centre de couts auparavant), stratégie déjà engagée avec Gaumont Classique ou France Channels, et de se renforcer dans d'autres segments. Financièrement, cela permettra à Netgem de compenser la perte de CA liée à la cession des activités Fibre (finalisée fin mars), sur le déclin, et les remplacer par des activités rentables qui ont, conjointement, un potentiel de développement plus attrayant (synergies à exploiter), souligne l'analyste. En outre, la valorisation des 2 deals apparait raisonnable, et l'impact relutif sur les BPA de la société devrait se situer entre +10% et +20% post-dilution sur 2024 (selon les hypothèses de synergies retenues). Le broker est à 'surperformer' sur la valeur avec une cible de 1,7 euro.