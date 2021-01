Netgem : le revenu net a doublé en 2020

(Boursier.com) — Compte tenu de l'effet de changement de périmètre, le Revenu net 2020 de Netgem connaît une croissance de 99% par rapport à 2019, la consolidation de Vitis apportant 16 ME sur le total de 26,8 ME du Groupe consolidé. Le chiffre d'affaires progresse de 20% à 30,3 ME.

Sur le second semestre 2020, le revenu net est en progression de 5% par rapport au semestre précédent.

Sur l'année 2021, le groupe estime que cette croissance devrait se confirmer de semestre en semestre, tant au niveau revenu net que marge brute, grâce à l'élargissement du parc total adressé par les offres du Groupe sur ses trois marchés principaux. La gestion serrée des dépenses, engagée depuis plusieurs années, continuera de porter ses fruits dans l'amélioration sensible de l'Ebitda.