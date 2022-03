Netgem : Le résultat opérationnel s'élève à -3,7 ME

(Boursier.com) — Le nombre total d'abonnés aux services du Groupe Netgem atteint 363.000 à fin décembre, en croissance de plus de 30% sur l'année. Sur l'exercice écoulé, Netgem réalise un chiffre d'affaires consolidé de 28,3 ME. La croissance de la marge brute sur la période s'élève à 11% pour atteindre 17,6 ME, constituée à plus de 90% de revenus récurrents.

L'EBITDA passe de 0,9 ME à 4,3 ME (+378%) grâce à l'effet conjugué de la croissance de la marge brute et du plan de réduction des coûts. Initié en mars 2020 dans le cadre du plan ONE NETGEM, celui-ci a porté ses fruits en année pleine en 2021, avec des coûts opérationnels en baisse de 11%.

Le résultat opérationnel courant de -4,4 ME est en amélioration de 1,6 ME. L'augmentation des amortissements - essentiellement dus à la capitalisation des équipements fournis aux nouveaux clients dans le cadre des offres de service - reflète la croissance de la base d'abonnés ces deux dernières années. Ils intègrent également 2 ME d'amortissements sur les actifs identifiés dans le cadre de l'entrée de Vitis dans le périmètre consolidé en janvier 2020.

Le résultat opérationnel s'élève à -3,7 ME sur l'exercice écoulé, contre +4,2 ME sur l'exercice précédent. Pour rappel, il comprenait en 2020 la plus value de 10 ME comptabilisée au titre de l'impact de l'entrée de Vitis dans le périmètre consolidé. Hors ce traitement comptable, le résultat opérationnel de -3,7 ME se compare à -5,8 ME, en amélioration donc de 1,9 ME.

Le résultat net part du Groupe s'élève à -1,3 ME en raison des intérêts minoritaires (Caisse des Dépôts et Oceinde) dans la filiale Vitis détenue à hauteur de 53% par Netgem SA au 31 décembre 2021.

L'activité du Groupe a généré 6 ME de trésorerie en 2021, contre 3,8 ME sur l'exercice précédent, en hausse de 58% en raison de la progression de l'EBITDA .

Les flux d'investissements s'élèvent à 6,8 ME sur 2021. Ils comprennent essentiellement les coûts liés à la croissance du parc d'abonnés, en particulier les équipements qui sont immobilisés.

Les flux de trésorerie liés aux financements pour -2,9 ME reflètent le remboursement du prêt contracté en anticipation du remboursement de créances par l'Etat au titre du crédit d'impôt recherche et d'emprunts auprès d'un établissement de crédit et de la BPI.

La trésorerie nette s'est améliorée de 2,2 ME sur l'exercice écoulé du fait principalement du remboursement en actions Vitis de l'obligation souscrite par la Caisse des Dépôts et du prêt lié au crédit d'impôt recherche comme décrit ci-dessus.

Dividende

Confiant dans la stratégie du groupe Netgem et dans sa capacité à générer de la trésorerie opérationnelle, le conseil d'administration va proposer à l'Assemblée générale de reprendre le versement d'un dividende à hauteur de 3 cts d'euros par action.

Perspectives 2022

Ukraine

Le groupe n'est pas directement impacté par la crise, n'ayant d'activité ni en Ukraine ni en Russie, et a pris une série de mesures pour sécuriser d'éventuels risques sur le transport ou l'approvisionnement de certains composants.

Hausse des prix

Dans un contexte inflationniste, Netgem a obtenu de ses clients les réajustements de prix permettant de préserver la rentabilité des contrats et poursuit par ailleurs le contrôle serré de sa structure de coûts.

Objectifs 2022

En 2022, l'objectif de Netgem est de dépasser le demi-million d'abonnés. En plus des accords majeurs avec Elisa dans les pays nordiques, Talk Talk au Royaume-Uni, les services "OTT" en France tel que Viva by VIDEOFUTUR ou ZeopTV, Netgem entend continuer à signer des accords avec d'autres opérateurs alternatifs et à renforcer sa plateforme avec de nouveaux éditeurs de contenus. Au premier trimestre 2022, NetgemTV est ainsi la première plateforme de streaming TV multi-écrans à intégrer le service TikToK sur ses box dans le cadre du déploiement TalkTalk.

Le groupe vise sur l'année la poursuite de sa croissance, impactant positivement le chiffre d'affaires, la marge brute, l'EBITDA, ainsi que la génération de trésorerie opérationnelle.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem, "Je tiens à remercier l'ensemble des équipes de Netgem et nos partenaires pour leurs efforts ayant conduit à une dynamique de croissance marquée en 2021 qui devrait se poursuivre en 2022, et pour les bons résultats financiers qui en découlent. L'externalisation de tout ou partie des services TV et vidéo par les opérateurs télécoms est une tendance forte et pérenne, car elle améliore leurs indicateurs financiers et la satisfaction de leurs clients. Netgem est un acteur de référence sur ce marché en Europe. 2022 est l'année de l'accélération commerciale, de manière endogène et exogène si des opportunités se présentent."

Calendrier de communication financière

Assemblée générale annuelle et point d'activité, mercredi 1er juin.

Résultats S1 2022, vendredi 29 juillet.

Point d'activité, jeudi 20 octobre.