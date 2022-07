Netgem : Le résultat opérationnel courant s'établit à (1,3) ME

(Boursier.com) — Le nombre total d'abonnés aux services du groupe Netgem s'établit à 411.000 à la fin du semestre écoulé, en croissance de 48.000 sur le premier semestre 2022 et de 91.000 par rapport à fin juin 2021, soit une croissance de 28% sur une année pleine.

Le chiffre d'affaires s'est établi au 1er semestre 2022 à 16,3 ME (S1 2021 : 14,7 ME), soit une augmentation de 11% par rapport à la même période en 2021. Cette croissance se traduit par une augmentation de 7% de la marge brute qui s'établit à 9,6 ME. Par rapport au second semestre 2021, l'évolution est plus marquée tant pour le chiffre d'affaires (+20%) que pour la marge brute (+12%) du fait d'un fort rebond de l'activité sur le début de l'année 2022.

En raison de la maîtrise des coûts opérationnels, ce semestre se traduit par une croissance de 60% de l'Ebitda qui s'établit à 3,2 ME (S1 2021 : 2 ME).

Le résultat opérationnel courant s'établit à (1,3) ME (S1 2021 : (2,2) ME). Ce dernier reste impacté par les amortissements des actifs identifiés dans la cadre de l'entrée de Vitis dans le périmètre consolidé, dont l'essentiel prend fin en 2022, ainsi que les amortissements des équipements fournis aux nouveaux abonnés. Le résultat net part du Groupe est également en amélioration et s'élève à (0,5) ME à comparer à (1 ME) sur le premier semestre 2021.