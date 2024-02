Netgem : lance un service associant streaming et Cloud Gaming dans une même interface

(Boursier.com) — La société Netgem, opérateur de solutions intégrées sur le marché du Digital Entertainment, lance un service innovant associant au sein d'une interface du streaming et du Cloud Gaming.

Le produit, commercialisé sous le nom de "zeop gaming by Pleio", est le fruit des partenariats du groupe Netgem avec :

- zeop, premier opérateur indépendant de fibre optique à La Réunion et

- Gamestream, leader mondial des solutions de Cloud Gaming en marque blanche, qui apporte son savoir-faire technologique et un catalogue de plusieurs centaines de jeux qualité console en streaming,

Ce nouveau hub de divertissement permet aux abonnés de zeop de transformer leur décodeur TV ou leur mobile en console de jeux.

"Les consommateurs sont à la recherche de nouvelles expériences télévisuelles. Cette nouvelle offre unifiée Cloud Gaming/ TV/ streaming, préfigurant une télévision plus immersive, répond à des enjeux réels pour notre partenaire zeop : refaire de la télévision un lieu de partage et de divertissement pour toute la famille, augmenter le revenu par abonné grâce à des services innovants, et capter l'attention des clients en les fidélisant à l'ensemble de l'écosystème de contenus", commente Mathias Hautefort, CEO de Netgem Group.