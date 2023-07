Netgem : la CDC précise ses positions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 27 juin à l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi en hausse, le 23 juin, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Netgem. La CDC détient 2.500.000 actions Netgem représentant autant de droits de vote, soit 7,17% du capital et 6,34% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de la société Netgem.